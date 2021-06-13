Ayak tenisi turnuvasında şampiyon belli oldu

Şehrin cazibe merkezi haline gelen Haliç'te gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Anadolu Ajansı, Fanatik, Cumhuriyet, Sözcü, Sporlig, Karar, Fotomaç ve Kanal 7 ekiplerinin katıldığı organizasyonda şampiyonluğa Cumhuriyet ulaştı. Cumhuriyet, finalde Anadolu Ajansı’nı 3-0 yenerek büyük ödülün sahibi oldu. Ayak Tenisi Federasyonu hakemlerinin düdük çaldığı müsabakalar sonucunda Anadolu Ajansı turnuvayı ikinci, Kanal 7 ise üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvada şampiyonluğa uzanan Cumhuriyet, Finspor'dan 2.500 TL’lik hediye çeki; ikinci olan Anadolu Ajansı, Finspor’dan 1.500 TL’lik hediye çeki; üçüncü olan Kanal 7 ise Finspor’dan 1.000 TL’lik hediye çeki kazandı.

Dereceye giren takımlara ödüllerini İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri Serap Timur ve Cem Müslüm Cebeci verdi.