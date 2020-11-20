Ayak Bileği Kırıkları Tedavisi Nasıl Olmalı?

Ayak bileği kırığı fizik muayene ile teşhis edilir. Fizik muayenede ağrınızın kesin konumu, nedeni belirlenir. Hareket açıklığını kontrol etmek için ayak farklı pozisyonlara hareket ettirebilir. Yürüyüp yürüyemediği hastaya sorulur. Belirti ve semptomlar kırık belirtisi gösteriyorsa, görüntüleme testleri istenir.

X ışınları: Ayak bileği kırıklarının çoğu basit röntgende görüntülenebilir. Kemik görüntülerinin çok fazla örtüşmemesi için teknisyenin birkaç farklı açıdan röntgen çekmesi gerekebilir. Gerilme kırıkları genellikle, kopma gerçekten iyileşmeye başlayana kadar X ışınlarında görünmez.

Bilgisayarlı tomografi (BT): BT, birçok farklı açıdan X ışınlarını alır ve bunları birleştirerek vücudunuzun iç yapılarının üç boyutlu görüntülerini oluşturur. BT taramaları, kırık kemik ve onu çevreleyen yumuşak dokular hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkarabilir. Basit röntgenlerle görüntülenemeyen bazı kırıklar, BT taraması ile görüntülenebilir ve ayak bileği kırıklarının en iyi tedavinin belirlemesine yardımcı olur.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): MRI, ayak bileğini bir arada tutmaya yardımcı olan bağların çok ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için radyo dalgaları ve güçlü bir manyetik alan kullanır. Bu görüntüleme bağları ve kemikleri göstermeye yardımcı olur ve X ışınlarında görülmeyen kırıkları belirleyebilir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Ayak bileği kırık tedavisi, hangi kemiğin kırıldığına ve yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak değişecektir.

Kemiğiniz iyileştikten sonra, muhtemelen ayak bileklerinin ve ayaklardaki sert kasların ve bağların gevşetilmesi gerekir. Fiziksel bir terapist esnekliği, dengeyi ve gücü geliştirmek için egzersizler yaptırabilir.

Cerrahi Prosedürler

Kırık parçalarının uygun pozisyonlarına geri getirilmesi gereklidir Sahip olduğunuz ağrı ve şişlik miktarına bağlı olarak, bu işlemden önce bölgeyi uyuşturmak için kas gevşetici, sakinleştirici veya bir lokal anesteziye ihtiyaç olabilir.

Kırık bir kemiğin iyileşebilmesi için hareketsiz hale getirilmesi gerekir. Çoğu durumda, bu özel bir alçı gerektirir. Bazı durumlarda ise, tedavi için kemiklerin uygun pozisyonunu korumak için pin, tel, plak veya vida kullanılması gerekebilir. Bu materyaller, kırık iyileştikten sonra gerekiyorsa çıkarılabilir.