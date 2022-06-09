Uluslar Ligi B Ligi'nde başarılı olamayarak C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımız'da tek hedef bu turnuva sonucunda yeniden B Ligi'ne yükselmekti. Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya gibi Ay-Yıldızlılar'dan daha alt kategoride bulunan rakiplerle 1. Grup'ta karşılaşacak olan Milli Takım 'da Haziran ayında oynanacak 4 maçtan önce oyuncularına 4 hedef koyan teknik direktör Stefan Kuntz, geride kalan Faroe ve Litvanya mücadeleleri sonrasında oldukça keyiflendi. Yola çıkarken; maçları kazanmak, gol yememek, iyi yaptıklarımızı devam ettirmek ve iyi olmadığımız noktalarda aşama kaydetmek gibi hedefler belirleyen Alman teknik adam, Faroe'yi 4-0, Litvanya'yı da deplasmanda 6-0 yendiğimiz maçların ardından oldukça morallendi.

Kadro değişimi yine gündemde

Belirlenen hedef yolunda ilerlediklerini belirten Kuntz, "Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum. Oyuncularımın bizim kurduğumuz taktiğe inandıkları gözüküyor. Takım ruhu adına gelişme kaydediyoruz. Oyuncular Milli Takım forması giymekten dolayı keyif alıyorlar. Oynadığı oyundan da keyif alan bir oyuncu grubu oluyor, bunu gördük!” ifadelerini kullanarak takımdaki pozitif havayı ortaya koydu. Cumartesi günü karşılaşacakları Lüksemburg deplasmanında da belirlenen hedefler doğrultusunda mücadelesini sürdürecek olan Milli Takım oyuncuları, kendileri gibi 2'de 2 yapan rakip karşısına da galibiyet için çıkacak. Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz'un yine rotasyona gitmeyi planladığı belirtildi. Uzun lig maratonu sonrası oyuncuların arka arkaya gelen maçlarda yorgunluk hissetmeleri nedeniyle Milli Takım hocasının böyle bir düşüncede olduğu, 6 değişiklik yapılan Litvanya maçı kadar olmasa da Lüksemburg deplasmanında da farklı bir kadroyu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.







