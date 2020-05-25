Ay çekirdeği yemişi aslında bilimsel olarak adı Helianthus Annuus olan ayçiçeği bitkisinden elde edilen tohumlardır. Bu tohumlar lezzetli olmasıyla beraber aynı zamanda da vücut açısından faydalı besinleri içerir. Yüksek miktarda E vitamini bulunduran ay çekirdeği, sayısız faydaya sahiptir.

Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Ay çekirdeğinin içerisinde bulundurduğu besinler ve vitaminler oldukça fazladır. Bu vitamin ve liflerin her biri sağlık açısından büyük mucizeler içerir. İşte ay çekirdeğinin sağlık açısından faydaları şu şekildedir;

Ay çekirdeği içerisinde yüksek oranda antioksidanlar bulundurur. Bu açıdan da cilt ve deri yüzeyinde gençleşme sağlar.

Ay çekirdeğinin içerisinde yer alan en iyi bileşenlerinden biri de E vitaminidir. E vitamini vücuda cilt için bir antioksidan olarak alınır. Bu sayede vücutta kan dolaşımı hızlanır ve ciltteki kırışıklıklar yok edilir.

Ay çekirdeği kalori bakımından aslında yüksek oranlara sahip bir besindir. Fakat ay çekirdeği içerisinde oldukça fazla diyet lifi barındırır. Bu sayede de sindirim sürecinin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

Ay çekirdeği özellikle kolesterol seviyesini düşürmesiyle bilinir.

Kilo vermeye de yardımcı olan ay çekirdeği içerisindeki lifler sayesinde kişilere doyma hissini kazandırır.

Kolesterolü dengeleyen ay çekirdeği bu özelliği sayesinde damar hastalıklarına da iyi gelmektedir. Özellikle kalp ve damar tıkanıklığı yaşayan kişilerin mutlaka bu yemiş türünü tüketmesi önerilir. Çünkü damar tıkanıklığı gibi durumları önlemenin yanı sıra bu rahatsızlığın ilerlemesini de engelleyecektir.

E vitamini eksikliği nedeniyle oluşan tırnak kırılmaları ve saç dökülmeleri gibi durumların azaltılmasına yardımcı olur. Ay çekirdeği tüketildiği andan itibaren E vitamini seviyesi yükselir ve tırnak kırılmaları ile saç dökülmeleri ortadan kalkar.

Ay çekirdeği içerisinde bulunan triptofan, kişilerde panik atakların yok edilmesini sağlarken aynı zamanda da stresin atılmasına yardımcı olur. Böylece kişilerde depresyon riskini azaltır ve gün içerisinde kişilerin daha mutlu olmasına yardımcı olur.

Ay çekirdeği ne işe yarar?

Ay çekirdeği içerisinde bulundurduğu mineral ve lifler sayesinde sağlık açısından sayısız etkilere sahiptir. Özellikle düzenli bir şekilde tüketilen ay çekirdeği kalp dostu olarak bilinir. Ay çekirdeği yüksek tansiyon hastalığına karşı etkili bir şekilde koruma özelliğine sahiptir. Bu nedenle tansiyon hastaları bu besini tüketerek tansiyonlarını düzenleyici bir etki elde edebilirler.

Sağlıklı bir kalp için de ay çekirdeği oldukça iyi bir besindir. Çünkü liganlar kan kolesterolünü düzelterek özellikle de uygun seviyeye getirerek kalp krizlerini riskini de engeller. Kilo vermeye yardımcı olan ay çekirdeği tüketildiği andan itibaren kişilere doyma hissi kazandırarak, kilo vermede etkili olur. Çünkü ay çekirdeği içerisinde doyma hissi veren lifler bulunmaktadır. Ama yine de çok fazla tüketilmemesi gerekir. Çünkü yağ oranı fazla olduğu için kilo alınmasında da etkili olabilir. Bu sebeple doğru ve az tüketilmesi gerekir.

Ay çekirdeği kolesterol seviyesini de dengede tutarak, kalp ve damar hastalıklarını önler. Özellikle de damar tıkanıklığı konusunda büyük bir koruyuculuğa sahiptir. Ayçiçeği tohumlarından elde edilen ay çekirdeği sağlıklı bireylerin günlük beslenme ihtiyacının karşılayan E vitamini bakımından zengindir. Bu sayede de vücutta çeşitli hücresel hasarları engeller ve bu tür hastalıklara yol açan durumları da ortadan kaldırır. Özellikle antioksidan içerdiği için vücutta dolaşım sisteminin doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Ay çekirdeği nasıl kullanılır?

Ay çekirdeği tüketim olarak bir yemiş türü olarak tüketilmektedir. Bazı yörelerde ay çiçeğinden yağ da elde edilir. Ay çiçeği yağı ülkemizde de tüketilen yağ türlerinden birisidir. Ay çekirdeği de ay çiçeğinin tohumlarından meydana gelmektedir. Ay çekirdeğini tüketmek isteyen kişiler genellikle küçük bir atıştırmalık olarak bu yiyeceğe yönelirler. Kullanım alanı bakımından doğrudan ay çekirdeğinin çok fazla bir işlevi yoktur. Yalnızca kuruyemiş türlerinden birisini oluşturur. Bu nedenle de kuruyemiş olarak tüketilir. Besin içeriği oldukça fazla olan ay çekirdeği sağlık açısından da inanılmaz etkilere sahiptir.