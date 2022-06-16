Axel Witsel, Marsilya ile anlaşmaya vardı! 2 yıllık sözleşme

Galatasaray 'da Dursun Özbek'in tekrar başkan seçilmesinin ardından orta saha transferi için ismi gündeme gelen Axel Witsel'de flaş bir gelişme yaşandı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Borussia Dortmund'la sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Axel Witsel, Marsilya ile anlaşma sağladı.

2 yıllık imza

Belçikalı orta sahanın 2024 yılına kadar geçerli olacak olan sözleşmeye imza atması ve resmi duyurusunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Dortmund forması ile 41 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 2018 ylından bu yana Alman ekibinin formasını giyiyordu.



