AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta maçında Ziraat Bankkart, sahasında Sorgun Belediyespor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 4. galibiyetini aldı. Sorgun Belediyespor ise 2. yenilgisini yaşadı.

Salon: Başkent Ankara

Hakemler: Hakkı Demiralay, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Ahmet Samet Baltacı, Tuinstra)

Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal (Deniz İvgen, Erenhan Can, Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Onur Altınkaya)

Setler: 25-21, 25-21, 25-14

Süre: 79 dakika (26, 30, 23)

İSTANBUL (AA)