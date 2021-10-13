AXA Sigorta Efeler Ligi - Halkbank: 3 - Cizre Belediyespor: 1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 2. haftasında Halkbank ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk seti 25-13 Halkbank üstünlüğüyle geçilirken, ikinci sette Cizre Belediyespor 21-25'le maçta dengeyi sağladı. Ancak Halkbank üçüncü ve dördüncü setleri 25-20 kazanınca karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar?

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Vucicevic (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Abdullah Cam)

Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Fatih Uslu, Emin Gök (Umut Demir, Can Ayvazoğlu, Eren Koparıcı, Selim Demir)

Setler: 25-13, 21-25, 25-20, 25-20

Süre: 108 dakika (23, 27, 28, 30)

ANKARA (AA)