MENÜ

AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

13 Ekim 2021, Çarşamba 21:26 Son Güncelleme:
- A +
AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de Tokat Belediye Plevne’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, Tokat temsilcisine set vermeden karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi     

Hakemler: Yılmaz Duman, Serhat Semiz     

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Daniel McDonnell, Batuhan Avcı, Mirza Lagumdzija, Ali Enes Ay, Halit Kurtuluş)     

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Renee Teppan, Monte Alisson, Arda Bostan (Semih Çelik, Ahmet Can Büyükgöz, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu)     

Setler: 25-16, 25-17, 25-17     

Süre: 81 dakika (28, 26, 27)     

İZMİR (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...