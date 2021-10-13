Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de Tokat Belediye Plevne’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, Tokat temsilcisine set vermeden karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Yılmaz Duman, Serhat Semiz
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Daniel McDonnell, Batuhan Avcı, Mirza Lagumdzija, Ali Enes Ay, Halit Kurtuluş)
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Renee Teppan, Monte Alisson, Arda Bostan (Semih Çelik, Ahmet Can Büyükgöz, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-16, 25-17, 25-17
Süre: 81 dakika (28, 26, 27)
İZMİR (AA)