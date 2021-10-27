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AXA Sigorta Efeler Ligi - Altekma: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Altekma’yı 3-0 mağlup etti.

27 Ekim 2021, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
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AXA Sigorta Efeler Ligi - Altekma: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe  HDI Sigorta, deplasmanda Altekma’ya konuk oldu. Sarı-Lacivertliler rakibini set vermeden, 3-0 mağlup etti.    

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi     

Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu     

Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Ömer Furkan Dur, Altay Demirci, Kerem Yaman)     

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Mousavi, Oğulcan Yatgın (Hasan Yeşibudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erden, Hasan Sıkar)     

Setler: 16-25, 18-25, 15-25     

Süre: 79 dakika (25, 27, 27)     -

İZMİR (AA)

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