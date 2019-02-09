AX Olimpia Milan - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 90-78

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İtalyan ekibi AX Olimpia Milan ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği, 19-17 AX Olimpia Milan üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, 6:34 kala 21-25'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde etkili olan ev sahibi, ilk yarıyı 40-36 önde tamamlamayı başardı.

Üçüncü çeyrekte temsilcimiz, etkili performansıyla öne geçmeyi başardı ve periyodu da 60-61 üstün tamamladı.

Son çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, 5:43 kala 75-63'lük üstünlüğü yakaladı. Farkı da maçın sonuna kadar koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 90-78'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla AX Olimpia Milan üst üste 3. galibiyetini alırken toplamda da 22. maçında 11. kez galip geldi.

Temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise 22. maçında 19. yenilgisini aldı.

AX Olimpia Milan'da Mindaugas Kuzminskas 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Mike James 18, Curtis Jerrells 16 sayıyla oynadı.

Temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'de Toney Douglas 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kartal Özmızrak 11 sayı üretti.