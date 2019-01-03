AX Olimpia Milan, Alen Omic'i kadrosuna kattı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden AX Olimpia Milan, Kaleb Tarczewski'nin sakatlığı sonrası Alen Omic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

03 Ocak 2019, Perşembe 16:27
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AX Olimpia Milan, Alen Omic'i kadrosuna kattı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan, pivotu Kaleb Tarczewski'nin sakatlığı sonrası Alen Omic'i kadrosuna kattı. 

Sezona bir başka EuroLeague ekibi Buducnost'un kadrosunda başlayan Omic; 15 maçta, 8.9 sayı, 4.7 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. 

Milan, Tarczewski'nin yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması üzerine Sloven pivotu kadrosuna kattı. 

Daha önce temsilcilerimizden Anadolu Efes'in de formasını giyen Omic, sezon öncesi bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun antrenmanlarında yer almıştı. 

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