Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan, pivotu Kaleb Tarczewski'nin sakatlığı sonrası Alen Omic'i kadrosuna kattı.

Sezona bir başka EuroLeague ekibi Buducnost'un kadrosunda başlayan Omic; 15 maçta, 8.9 sayı, 4.7 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Milan, Tarczewski'nin yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması üzerine Sloven pivotu kadrosuna kattı.

Daha önce temsilcilerimizden Anadolu Efes'in de formasını giyen Omic, sezon öncesi bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun antrenmanlarında yer almıştı.