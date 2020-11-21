AX Armani Exchange Milan - Zalgiris maç sonucu: 98-92

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 98-92'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
AX Armani Exchange Milan, 7. maçındaki 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris Kaunas ise 10. maçındaki 5. yenilgisini aldı.
AX Armani Exchange Milan'da sakatlıktan dönen isimlerden Kevin Punter, 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Zach LeDay 20, Shavon Shields 17 sayıyla oynadı.
Zalgiris Kaunas'ta Lukas Lekavicius, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Rokas Jokubaitis 15, Augustine Rubit 13 sayıyla maçı tamamladı.