AX Armani Exchange Milan - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 85-81

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde AX Armani Exchange Milan, sahasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı 85-81 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

12 Ekim 2019, Cumartesi 00:17
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AX Armani Exchange Milan - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 85-81

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. 

Maça 23-7'lik ilk çeyrek sonucuyla etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, sonrasında rakibine yakalansa da üstünlüğü maç boyu bırakmayarak parkeden 85-81'lik galibiyetle ayrıldı. 

Olimpia Milano, Bayern Münih deplasmanındaki yenilgi sonrası ilk galibiyetini elde ederken Zalgiris ise 2'de 0 ile başladı. 

AX Armani Exchange Milan'da Sergio Rodriguez 17 sayı, 6 asist ile öne çıkarken Jeff Brooks 14, Vladimir Micov 13 sayı üretti. 

Zalgiris Kaunas'ta Thomas Walkup 19 sayıyla maçın en skoreri olurken Marius Grigonis 13, Lukas Lekavicius 11 sayıyla oynadı. 

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