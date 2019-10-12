AX Armani Exchange Milan - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 85-81

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.
Maça 23-7'lik ilk çeyrek sonucuyla etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, sonrasında rakibine yakalansa da üstünlüğü maç boyu bırakmayarak parkeden 85-81'lik galibiyetle ayrıldı.
Olimpia Milano, Bayern Münih deplasmanındaki yenilgi sonrası ilk galibiyetini elde ederken Zalgiris ise 2'de 0 ile başladı.
AX Armani Exchange Milan'da Sergio Rodriguez 17 sayı, 6 asist ile öne çıkarken Jeff Brooks 14, Vladimir Micov 13 sayı üretti.
Zalgiris Kaunas'ta Thomas Walkup 19 sayıyla maçın en skoreri olurken Marius Grigonis 13, Lukas Lekavicius 11 sayıyla oynadı.