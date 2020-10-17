AX Armani Exchange Milan - Real Madrid maç sonucu: 78-70

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, İspanya temsilcilerinden Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda çift haneli farkla geride olmasına rağmen ikinci yarıdaki etkili performansıyla rakibini 78-70 mağlup etti. Milan, 4. maçında 3. galibiyetini alırken Real Madrid ise 4. maçında 3. kez mağlup oldu.

Real Madrid'in eski oyuncusu Sergio Rodriguez, Milan adına sergilediği 25 sayı, 7 asistlik performansla maça damga vururken Shavon Shields de 19 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.

Real Madrid'de Trey Thompkins 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Alberto Abalde de 14 sayı üretti.