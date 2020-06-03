AX Armani Exchange Milan, Kyle Hines transferini açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan, son olarak CSKA Moskova forması giyen ABD’li pivot Kyle Hines’ı kadrosuna kattı.

03 Haziran 2020, Çarşamba 19:19 Son Güncelleme:
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AX Armani Exchange Milan, Kyle Hines transferini açıkladı

AX Armani Exchange Milan Kulübü, 33 yaşındaki Kyle Hines ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerinde, Veroli, Brose Bamberg, Olympiakos ve CSKA Moskova takımlarında forma giyen Hines, Olympiakos ve CSKA Moskova’da ikişer kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Turkish Airlines EuroLeague’de son 10 yılın en iyi takımına seçilen 1.98 metre boyundaki Hines, bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 8.8 sayı ve 4.9 ribaund ortalamasıyla oynamıştı.


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