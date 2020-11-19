AX Armani Exchange Milan - Kızılyıldız maç sonucu: 79-87

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk etti. Kızılyıldız, güçlü rakibini deplasmanda 87-79 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Kızılyıldız, 9. maçındaki 4. galibiyetini elde ederken AX Armani Exchange Milan ise 6. maçında 3. yenilgisini aldı.

Kızılyıldız'da Jordan Loyd, 17 sayıyla yine maçın en skorer ismi olurken Corey Walden 15, Johnny O'Bryant 11 sayıyla maçı tamamladı.

AX Armani Exchange Milan'da Vladimir Micov, 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Sergio Rodriguez ve Zach LeDay de 11'er sayıyla oynadılar.