Avusturya’nın Mert Müldür konusunda niyeti belli!

A Milli Takım tercihini Avusturya’dan yapması için adeta baskı altına alınan milli futbolcumuz Mert Müldür’ün ilk olarak askere çağrılacağıyla ilgili belgenin, 2019 Temmuz ayında kendisine ulaştığı öğrenildi. Mert, 1 ay sonra formasını giydiği Avusturya ekibi Rapid Wien’den, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya’nın Sassuolo takımına transfer oldu.

Askerlik kararına itiraz eden ve başvurusu reddedilen Mert’e, Avusturyalı yetkililerin, “Askerlik kağıdın gelmesine rağmen, neden Sassuolo’ya imza attın” şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı. Profesyonel futbolcu olarak bu cevaba anlam veremeyen Mert’e gelen belgede, “7 Ocak 2020 saat 11.00’a kadar, Viyana Komando Birliği’ne teslim olmanız gerekmektedir” yazıyordu.

Akıllara başka sorular geliyor

Ülkede askerlikten muaf olmak için maddi ve manevi olmak üzere özel sebepler de bulunuyor. Mert, bir bakıma Rapid Wien’den 5 milyon Euro bonservisle Sassuolo’ya gittiği için maddi ve manevi olarak ülke ekonomisine katkı sağlamış oldu. Ancak Avusturyalı yetkililer, bunu umursamadı.

Avusturya’da alttan birçok yetenekli oyuncu gelmesi ve bunların çoğunluğunu Türkler’in oluşturması, akıllara başka soruları getiriyor. Mert’in bu olayda sadece bir sembol olduğu ve onu askerlik tehdidiyle ikna ederek, alttan gelenlere, “Bizi seçmezseniz, başınıza bunlar gelebilir” mesajı verildiği konuşuluyor.

Avusturya’da 18-35 yaş arası erkekler için 6 ay askerlik zorunlu. Ancak askerlik yapmak istemeyen kişiler, 9 ay kamu hizmeti yaparak, bu görevlerini yerine getirmiş sayılıyor.

Zorla askere yollanabilir

Türk vatandaşlığının yanı sıra Avrupa Birliği’ne üye olan Avusturya’nın da pasaportunu elinde bulunduran Mert Müldür, bu sayede birçok avantajdan yararlanabiliyor. Serbest dolaşım hakkı bulunan Mert, Avusturya sayesinde İtalya’da yabancı statüsünde forma giymiyor. Avusturya da, bu çirkin davranışıyla 20 yaşındaki bir gence zorla hayati bir seçim yapmaya itiyor. Eğer bu işin sonunda Mert, vatandaşlıktan çıkmaz ve askere de bu süreçte gitmez ise ülkeye giriş yaptığında gözaltına alınıp, söz konusu belgede yazan Viyana Komando Birliği’ne teslim edilecek.

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