Avusturyalı boksör Wilhelm Ott karantinada müslüman oldu

Avusturyalı 37 yaşındaki koyu Hristiyan ünlü boksör Wilhelm Ott, müslüman oldu. Instagram hesabından bir açıklama yapan sporcu, "Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi ancak başkalarından etkilendim. Bu karantina sürecinde, İslam'ın değerleri bana gerekli gücü verdi" dedi.

Kelime-i Şehadet getirdiği bir video paylaşan boksör, Allah'ın kendisine doğru yolu gösterdiğini belirtti.

Öte yandan Ott, Türk arkadaşının kendisini Müslüman yaptığını ve ilk Kuran-ı Kerim'i kendisine verenin de o olduğunu belirtti. İşte Ott'un sözleri;

Şu anda tereddütsüz şekilde İslam'ı seçtim ve bir Allah'a inanıyorum. Evet, artık bir Müslüman olduğunu söyleyebilirim. Sadece arkadaşlarıma söyleyecektim ancak herkesin bilmesi gerektiğini düşündüm. Yaptığım paylaşımdan sonra da bu kadar büyük ilgi göreceğimi beklemiyordum.

Bu büyük ilgi nedeniyle İslam dünyasına teşekkür ediyorum. Herkese kalbimden sevgilerimi yolluyorum ve "Maşallah" diyorum.

Wilhelm Ott 2008 yılından beri profesyonel olarak boks yapıyor. Avusturyalı sporcu, çıktığı 33 boks maçının 16'sını kazandı.



