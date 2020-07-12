Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve geçtiğimiz hafta geri dönen Formula 1, salgın nedeniyle bazı pistlerde üst üste 2 kez yarış düzenliyor. Avusturya'da 2. kez pilotlar sahne alırken, sıralama turları müthiş bir kapışmaya sahne oldu. Sabah saatlerinde yoğun yağmur 3. antrenmana pilotlar çıkamazken, sıralamada pole pozisyonu Mercedes'in 6 kez Dünya şampiyonu yıldızı Lewis Hamilton'un oldu. 2. sırayı Red Bull'dan Max Verstappen alırken, 3. sırayı ise McLaren'den Carlos Sainz kaptı.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel 10. sırada yer bulabildi. İtalyan ekibinin genç yıldızı Charles Leclerc ise 2. seansta elenerek 11. sırayı alabildi. bugün 16.00’da zbaşlayacak yarış S Sport’tan izlenebilecek.