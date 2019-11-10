Avusturya, Mert Müldür’ün peşinde

Geçmişte Almanya ile A Milli Takım seviyesinde oyuncu kapma savaşımız, bu kez de Avusturya ile olacak gibi gözüküyor. ..

Şenol Güneş’ten önce Ay-Yıldızlılar’ın başında olan teknik direktör Mircea Lucescu’nun gençleştirme operasyonu kapsamında aday kadroya aldığı Mert Müldür’ü, Avusturya’nın hocası Franco Foda’nın ısrarla istediği öğrenildi.

Lucescu döneminde Bonsa Hersek ve Ukrayna ile oynanan hazırlık maçlarında A Milli formayı giyen Mert, son dönemde Ümit Milli Takımımız adına mücadele ediyor. FIFA kuralları gereği bir oyuncu, A Milli seviyede resmi maça çıkmaması durumunda, bir başka ülkenin formasını giyme şansı bulunuyor.

Gönlü Türkiye’den yana...

Bu milli dönemde de 2021 U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Andorra ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alan 20 yaşındaki sağ beki, bu sebepten dolayı Avusturya’nın teknik direktörü Foda’nın birkaç kez telefonla aradığı ve “Seni Avusturya A Milli Takımı formasıyla görmek istiyoruz” dediği öğrenildi.

Avusturya doğumlu oyuncunun ise gönlünün Türkiye’den yana olduğu ancak Foda’nın yoğun ısrarı karşısında kafa sının da bir hayli karıştığı konuşuluyor.

U21’de bu yıl 5 resmi maçta 2 gol atan Mert’in, Şenol Güneş’le bir görüşme yaptıktan sonra yol haritasını çizmesi bekleniyor.

Çağrı Davran