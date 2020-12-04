Avusturya Ligi maçlar ne zaman hangi kanalda?

Avusturya Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Flyeralarm Admira - Red Bull Salzburg ve Prolactal Hartberg - Rapid Wien maçları nefes kesecek. Maçlar Vodafone TV'den naklen yayınlanacak. İşte mücadelelerin yayın saatleri...

5 Aralık Cumartesi

19:00- Flyeralarm Admira - Red Bull Salzburg

6 Aralık Pazar

16:30 - Prolactal Hartberg - Rapid Wien

Vodafone TV ile anlaşma imzalanmıştı

SportRadar AG şirketiyle anlaşma imzalayan Vodafone TV, İngiltere Premiere Ligi, Almanya Bundesliga Ligi ve Portekiz Premier Ligi'nin ardından kullanıcılarına Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga'yı da izleme imkanı sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, Tipico Bundesliga'nın 2020-2021 sezonunu hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor.



