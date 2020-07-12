Avustralyalı Mile Jedinak futbolu bıraktı

Emeklilik kararını Instagram’dan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Jedinak, "Küçüklüğümde kendime hedef koyduğum profesyonel futbol oynama hayalimi gerçekleştirirken her zaman hatırlayacağım tecrübe, meydan okuma ve hatıralar edindim. Kariyerim boyunca görev yaptığım, bana bu imkanı veren tüm takımlara teşekkür ediyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Sydney United takımında başlayan ve Türkiye’de Gençlerbirliği ile Antalyaspor formaları da giyen Jedinak, daha sonra İngiltere’de Crystal Palace ve Aston Villa’da görev yapmıştı.

Jedinak, 79 maça çıktığı Avustralya Milli Takımı’nda 20 gol atmıştı.

AA