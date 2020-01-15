Avustralya genelinde eylül ayından beri devam eden ve milyonlarca canlının ölmesine sebep olan yangın aynı zamanda hava kirliliğini de tetikledi. Hava kirliliği nedeniyle dün eleme maçlarının oynandığı tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ı da olumsuz etkiledi. Melbourne kentinin ev sahipliği yaptığı Avustralya Açık elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında yapıldı.

Nefes alamadı...

Victoria Eyaleti Çevre Koruma Kurumu’nun ölçümlerine göre kötü şartlar altında yapılan elemelerin ilk günündeki antrenmanlar, geçici olarak durduruldu. Eleme maçları için korta çıkan birçok sporcu zorlandı. Bunlardan biri de Sloven Dalila Jakupovic’ti. Sloven raket, İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaştığı tek kadınlar ilk tur mücadelesinden çekilmek zorunda kaldı. İlk seti 6-4 kazanan Jakupovic, ikinci sette 6-5 gerideyken nefes almakta güçlük çekip öksürük krizine yakalanınca mücadeleye devam edemedi. Gün boyunca birçok tenisçi, nefes almakta zorlandığı için sağlık molası almak zorunda kaldı.

Sharapova’nın maçı yarıda kaldı

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova ile Laura Siegemund’un Melbourne’de düzenlenen hazırlık turnuvası Kooyong Klasik’te oynadığı maç da kötü koşullar yüzünden 2. sette durduruldu. Ana tablo maçlarının 20 Ocak’ta başlayacağı Avustralya Açık’ın elemelerinde yaşanan hava kirliliği şimdiden gelecek günlerde oluşabilecek sıkıntıları da düşündürdü.

Pemra Özgen veda etti

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova’ya 2-0 yenildi. Dünyanın 113 numarası Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Pemra karşı karşıya geldi. Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova’nın 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.