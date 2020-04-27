Avustralya'da yeni vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşanırken, hafta sonu Tazmanya ve Victoria eyaletlerinde yaşanan can kayıplarıyla birlikte Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış devam etti.

Son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 83'e yükselirken, ülke genelindeki yeni vaka sayısının yalnızca 10 olduğu açıklandı.

Öte yandan resmi verilere göre ülke genelinde yaklaşık 510 bin kişiye yapılan testler sonucunda, virüs bulaştığı belirlenen 6 bin 713 kişiden, 5 bin 558'inin iyileştiği kaydedildi.

Queensland ve Batı Avustralya eyaletleri yasakları hafifletecek

Avustralya genelindeki yeni vaka sayısında görülen düşüş ve iyileşenlerin sayısındaki artışın, Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin başarısını gösterdiğini belirten Queensland ve Batı Avustralya eyaletleri, yürürlükteki yasakları hafifleteceklerini açıkladılar.

Yeni kurallara göre, her iki eyalette de piknik yapmak, parklara gitmek, balık tutmak, tekne gezisi ve alışverişe çıkmak serbest bırakılıyor.