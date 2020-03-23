Avustralya Olimpiyat Komitesi, pazartesi günü acil bir telekonferans toplantısı düzenledi ve bu toplantıda 2020 Tokyo Olimpiyatları için bir kadro oluşturamayacaklarına karar verdiler.

Daha öncesinde olimpiyatları ertelemenin gündemlerinde olmadığını belirten Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve organizasyonun gerçekleşeceğini belirten Japonya Hükümeti de artan baskılar nedeniyle ertelemenin ihtimaller dahilinde olduğunu aktardılar.

Olimpiyatların 24 Temmuz'da başlaması durumunda Kanada'dan sonra Avustralya da organizasyona herhangi bir sporcu göndermeyecek.

Avustralya, atletlerinin 2021 yazı için olimpiyatlara hazırlanabileceklerini iletti.