Avustralya Olimpiyat Komitesi: 2021 Olimpiyatları'na hazırlanın

Avustralya Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bir kafile hazırlamayacaklarını belirtirken olimpiyatların erteleneceğinden emin şekilde Avustralyalı atletlere 2021 Olimpiyatları'na hazırlanmalarını söyledi.

23 Mart 2020, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
- A +
Avustralya Olimpiyat Komitesi: 2021 Olimpiyatları'na hazırlanın

Avustralya Olimpiyat Komitesi, pazartesi günü acil bir telekonferans toplantısı düzenledi ve bu toplantıda 2020 Tokyo Olimpiyatları için bir kadro oluşturamayacaklarına karar verdiler. 

Daha öncesinde olimpiyatları ertelemenin gündemlerinde olmadığını belirten Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve organizasyonun gerçekleşeceğini belirten Japonya Hükümeti de artan baskılar nedeniyle ertelemenin ihtimaller dahilinde olduğunu aktardılar. 

Olimpiyatların 24 Temmuz'da başlaması durumunda Kanada'dan sonra Avustralya da organizasyona herhangi bir sporcu göndermeyecek. 

Avustralya, atletlerinin 2021 yazı için olimpiyatlara hazırlanabileceklerini iletti.  

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...