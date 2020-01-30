Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta, tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona Halep’i yenen Garbine Muguruza, adını finale yazdırdı. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, kariyerlerinde 2’şer grand slam şampiyonluğu bulunan Rumen Halep ile İspanyol Muguruza yarı finalde karşı karşıya geldi.

Turnuvada hiç set vermeden yarı finale kadar gelen Halep’i 7-6 ve 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup eden 26 yaşındaki Muguruza, Avustralya Açık’ta ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi. Muguruza, vatandaşı Conchita Martinez’in ardından 1998 yılından bu yana turnuvada finale çıkan ilk İspanyol kadın raket oldu. 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak final mücadelesinde kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluğu bulunan Muguruza ile grand slam turnuvalarında ilk kez finale yükselen ABD’li Sofia Kenin karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL (AA)