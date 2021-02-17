Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta dünya 1 numarası Novak Djokovic, 7 numaralı Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi. İlk seti Zverev, tie-break ile 7-6 aldı. İkinci sette üstün olan Djokovic seti 6-2 kazanıp maçta durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü setin başlarında Djokovic'in servisini kıran Zverev skoru 4-1'e getirdi. Bu anda kendisini kaybeden dünya 1 numarası, sinirle raketini defalarca yere vurarak parçaladı. Tenis kuralları gereği Djokovic, bu hareketinin ardından uyarı cezası aldı ve kort temizlendikten sonra karşılaşmaya devam edildi. Raketini kırıp adeta rahatlayan Djokovic, Zverev'in servisini iki kez kırıp seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. 33 yaşındaki dünya 1 numarası, setin kazandıktan sonra büyük bir sevinç çığlığı attı.

Aslan Karatsev tarih yazdı

Djokovic dördüncü setin başında da servisini kırdırıp 3-0 geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başardı ve tie-break sonucu seti 7-6 kazandı. Bu sonuçla Djokovic, 6-7, 6-2, 6-4, 7-6'lık setlerle rakibini 3-1 yendi ve 9. kez Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi. 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov’u 3-1’le geçen 114 numaralı Aslan Karatsev, ilk grand slam ana tablo deneyiminde son 4’e kalan açık dönemdeki (1968’den itibaren) ilk erkek tenisçi oldu. Kadınlarda ise 3 numaralı Naomi Osaka, 71. Hsieh Su-wei’yi 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.