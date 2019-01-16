Avustralya Açık'ta dev eşleşme: Caroline Wozniacki-Maria Sharapova
Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı. Tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki ve 30 numaralı seri başı Maria Sharapova, bugün çıktıkları maçları kazanarak 3. turda birbirlerine rakip oldu.
Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı.
Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı ve 2009 şampiyonu Rafael Nadal, dünya 48 numarası Matthew Ebden’ı 6-3, 6-2 ve 6-2’lik setlerle 3-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.
Dünya sıralamasının 39. basamağındaki Frances Tiafoe, 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 7-5) yendiği 5 numaralı seri başı Kevin Anderson’ı turnuvanın dışına itti.
3 numaralı seri başı ve son şampiyon Roger Federer, 6 numaralı seri başı Marin Cilic, 10 numaralı seri başı Karen Khachanov ve 14 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas da yollarına devam etti.
Kerber ve Wozniacki zorlanmadı
Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı ve 2016 şampiyonu Angelique Kerber, dünya 195’incisi Beatriz Haddad Maia’yı, unvanını korumaya çalışan 3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ise klasmanın 36. sırasındaki Johanna Larsson’u 2-0 yenerek 3. tura çıktı.
5 numaralı seri başı Sloane Stephens, 8 numaralı seri başı Petra Kvitova, 11 numaralı seri başı Aryna Sabalenka ve 2008 şampiyonu Maria Sharapova da tur atladı.
Kadınların 9 numaralı seri başı Kiki Bertens ise dünya 44 numarası Anastasia Pavlyuchenkova’ya 2-1 yenilerek turnuvaya 2. turda veda etti.
Djokovic ve Halep korta çıkacak
Avustralya Açık’ta yarın erkeklerin 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga, 4 numaralı seri başı Alexander Zverev de Jeremy Chardy ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seri başı Simona Halep ile Sofia Kenin ve 4 numaralı seri başı Naomi Osaka ile Tamara Zidansek mücadele edecek.