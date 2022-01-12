Avtodor Saratov-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 75-70

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Sam Dekker ve Oğuz Savaş; ev sahibi ekip ise Kenny Chery, Evgenii Kolesnikov, Grant Jerrett, Evgenii Kolesnikov, Zeljko Sakic ve Philip Scrubb beşiyle başladı.

Kırmızı Ejderhalar, Dekker’ın açık sahada bulduğu isabetlerle oyunun ilk bölümünü kontrol ederken, ilk üç dakikayı 8-4 önde geçti. Çeyreğin orta bölümünde skor dağılımını dengeli bir şekilde sürdüren Bahçeşehir Koleji, periyodun son iki dakikasına 17-14 önde girdi. Oyundaki denge çeyreğin son bölümünde de bozulmadı ve Kırmızı Ejderhalar, maçın ilk dörtte birlik bölümünü 19-16 önde geçti.

İki takım da ikinci çeyreğe skor üretiminde sıkıntı yaşayarak başlarken, ilk üç dakika 19-23’le geçildi. Bu kısırlık çeyreğin orta kısmında da bozulmadı ve devrenin son dört dakikasına 27-24 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle girildi. Ev sahibi ekip, Scrubb’ın üçlüğüyle skoru 27’de eşitleyince, ilk yarının bitimine 2 dakika 39 saniye kala Bahçeşehir Koleji ilk kez mola kullandı. Soyunma odasına 31-29 Avtodor Saratov üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya iki ekip de dengeli başladı ve ilk üç dakika, 38-35’lik skorla geçildi. Çeyreğin orta bölümünde Jamar Smith’in liderliğinde hücum anlamında kendi standartlarını yakalayan Kırmızı Ejderhalar, oyunun kontrolünü ele geçirdi ve skorda da 53-45 öne geçince, rakibini periyodun bitimine 2 dakika 34 saniye kala mola almaya zorladı. Ev sahibi ekip moladan iyi dönen taraf oldu ve iki üçlük bularak maçın son dörtte birlik bölümüne 52-53 geride girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf Bahçeşehir Koleji oldu ve ilk üç dakika 55-60’la geçildi. Avtodor Saratov, çeyreğin ilerleyen kısmında oyunu dengeye getirdi ve son beş dakikaya 62-62 eşitlikle girildi. Maçın son bölümünde Kenny Chery önderliğindeki ev sahibi ekibi durdurmakta zorlanan Kırmızı Ejderhalar, mücadeleden 75-70 mağlup ayrıldı ve bu sezon FIBA Europe Cup’taki ilk yenilgisini almış oldu.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, müsabakanın ardından şu açıklamalarda bulundu: ‘’Zor bir deplasmandı. Maç sırasında iki uzun oyuncumuzun oyun dışı kalmasıyla maçın sonunda kontrolü sağlayamadık. Evimizde rakibimize karşı bir maç daha oynayacağız. Önümüzdeki maçları kazanıp grubumuzu lider bitirmek istiyoruz.’’



