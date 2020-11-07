İki sezon önce Trabzonspor'dan, Fransız ekibi Lille'e 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Geçen sezon çapraz bağları kopan ve 4 buçuk ay sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki futbolcu daha güçlü döndü. Yeni sezona fırtına gibi başlayan milli oyuncumuz özellikle Avrupa'da klasını konuşturdu. H Grubu ilk maçında Sparta Prag karşısında attığı 3 golle hat-trick yapan genç futbolcu önceki gece de San Siro'da İtalyan devi Milan'a karşı şov yaptı.

Haftanın oyuncusu seçildi

Kırmızı-Siyahlılar'ın ağlarını tam 3 kez havalandıran Yusuf adeta Milan'ı tek başına yıktı. Kadrosunda Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı da bulunduran Lille 3-0 kazanırken, başarılı orta saha da Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. 3. maçlar sonunda 6 gole ulaşan Yusuf, gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. Performansıyla parmak ısırtan yıldız oyuncu, UEFA tarafından haftanın oyuncusu seçildi.

L’Equipe kapağına taşıdı!

Yusuf Yazıcı müthiş performansıyla Fransız basını başta olmak üzere Avrupa medyasında manşetlere çıkarıldı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Yusuf Yazıcı'yı kapağına taşırken, "İnanılmaz Yusuf Yazıcı'nın 3 golüyle Lille, Ibrahimovic'in Milan'ına karşı tarihi bir zafer kazandı. Yusuf'un hat-trick yapması Zlatan'ı üzdü" ifadeleri kullanıldı. Le Parisien Gazetesi'nde, "Yusuf, Milano galibiyetinin en büyük mimarı oldu" denirken, France Football ise, "Yusuf'un çılgın hat-tricki sayesinde Lille büyük bir zafer kazandı" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Yusuf'a büyük onur... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lille formasıyla Milan karşısında hat-trick yapan milli futbolcumuzu, telefonla arayarak tebrik etti.

Cengiz'den asist Orkun'dan gol

Yusuf'un yanı sıra Avrupa'da oynayan temsilcilerimiz Cengiz Ünder ile Orkun Kökçü de bizleri gururlandırdı. Cengiz, Leicester'ın, Braga'yı 4-0'la geçtiği mücadelede 1 asiste imza atarken, Orkun da Feyenoord'un, CSKA'yı 3-1 devirdiği karşılaşmada harika bir golle öne çıktı.



