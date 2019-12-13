Avrupa’ya selam olsun!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Suriye’de teröre karşı başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için gollerden sonra A Milli Takım oyuncularının asker selamı vermeleri UEFA soruşturma açmıştı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de futbolcular hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili karar dün açıklandı. TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada “Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF’ye 50 bin Euro para cezası verdi” dedi.

Başakşehir’e de yok!

Başakşehirli oyuncular da UEFA Avrupa Ligi maçlarında atılan gollerin ardından asker selamı vermiş ve UEFA bazı oyuncular hakkında soruşturma başlatmıştı. UEFA’nın bu konuda da herhangi bir ceza vermeyeceği gelen haberler arasında.

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Hamit Altıntop ikna etmiş

UEFA’nın asker selamı nedeniyle milli takım oyuncularına ceza vermemesinde en önemli pay sahibi isimlerden birinin Hamit Altıntop olduğu öğrenildi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda yer alan Hamit’in, bazı TFF yöneticileri ile birlikte sessiz sedasız iki kez UEFA yönetimini ziyaret ettiği ortaya çıktı. TFF’nin dosyayla ilgili savunmasında da hukukçuların yanı sıra Altıntop’un söz aldığı ve futbolcu reflekslerinden bahsettiği ifade edildi. Kariyerinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi üst düzey takımlarda yer almanın verdiği deneyimleri kullanan Hamit Altıntop’un, üst düzey bir futbolcu diliyle saha içinde oyuncuların olası refleksler gösterdiğini aktardığı, ayrıca milli duyguların zaman zaman ağır bastığını ifade ettiği kaydedildi.