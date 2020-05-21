Fatih Terim’in 4. kez göreve gelmesinin ardından altyapıya daha fazla yoğunlaşan Galatasaray, bu çabanın meyvelerini topluyor... Ozan Kabak’ı 2019’un Ocak ayında Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya satan Sarı-Kırmızılılar, daha pek çok genç ismi Avrupa’ya gönderebilir. Ancak aralarında ikisi var ki; önemli kulüpler tarafından uzan zamandır takip ediliyor ve gelecekleri çok parlak gösteriliyor. O iki oyuncu; Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram. 19 yaşındaki Ali, forvette görev yapıyor. Bu sezon tecrübe kazanması için 2.Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan Ali, çıktığı 26 maçta 9 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Sezon sonu Cim Bom’a geri dönecek başarılı oyuncunun yanı sıra Galatasaray’ın çok büyük beklentiler içinde olduğu diğer genç isim elbette Emin Bayram...

Terim’in gözbebeği Emin

Terim’in ligdeki Konyaspor maçında forma verdiği, Türkiye Kupası’nda ilk 11’e koyduğu, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında kadroya aldığı 17 yaşındaki Emin’in potansiyeli oldukça fazla. Öyle ki scout (izleme) ekiplerinin raporuna göre, Emin Bayram performans olarak altyapıdan ağabeyi Ozan Kabak’ı geride bırakabilir. Terim’in de, 1.86 boyundaki Emin’e önümüzdeki sezon daha çok forma şansı vermesi bekleniyor.