Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe 'ye dönerken, geleceği merak konusu oldu. Ukrayna ekibinde etkileyici bir performans gösteren İranlı genç yıldız adayı, şimdiden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Allahyar'ı, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin yanı sıra Anderlecht'in de takibe aldığı öğrenildi. Fenerbahçe ise bu konuda aceleci değil. 20 yaşındaki oyuncusuna 5.5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen sarılacivertli kulüp, istediği rakamı alamazsa Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı planlıyor. (Sabah)