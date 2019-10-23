Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'ye ülkesinde büyük ayıp...

Irkçılar Şampiyonlar Ligi'ndeki Genk-Liverpool maçından önce boş durmadılar. Liverpool'un forveti ve aynı zamanda Genk'in de eski oyuncusu olan Divock Origi'nin erkeklik organıyla dalga geçilen bir pankart maç öncesi tribünlerde yer aldı.

Liverpool yetkilileri bu pankartı hemen yerinden kaldırttılar ve sert bir açıklamayla da bu olaya tepki gösterildi. Bu ırkçılık hareketi için Belçika polisi de soruşturma başlattı. UEFA özellikle orta Avrupa'da son yılalrda yayılan ırkçılık olaylarıyla ilgili olarak ciddi bir çalışma başlatıp her maç öncesi bu konuda farkındalık yaratmaya çalışsa da bu tür vakalar özellikle Belçika, Hollanda gibi ülkelerde her geçen gün daha da artıyor.