Haber: Atalay Özçelikli

Rodallega (33), Olcay Şahan (32) ve İbanez (30) gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran Fırtına; Fıratcan (20), Yusuf (20), Atakan (18), Salih (17), Taha (18), Doğan (22), Ahmet (21) ve Andjusic’le (22) kadrosunu güçlendirdi.

Bu operasyonla birlikte yaş ortalamasını 23.3’e düşüren Bordo- Mavililer, Avrupa’nın en genç takımı oldu. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere 5 büyük ligde de bu yaş ortalamasının altında bir ekip yok!

Geçen sezon devre arasında radikal bir karar alarak Onur Kıvrak (31), Juraj Kucka (32) ve Burak Yılmaz (33) gibi hem maliyetli hem de tecrübeli isimlerle yollarını ayıran Trabzonspor, ‘Öze Dönüş Politikası’nı resmen hayata geçirdi. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri kadroya monte eden Bordo-Mavililer, daha sonra Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak’ı da ilk 11’in vazgeçilmez isimleri arasına soktu. Sezon genelinde yedek kulübesini de gençlerden oluşturan Karadeniz devi, hedeflerine de öz evlatlarının katkısı ile yürüdü.

Yıldız değil, gelecek...

Fırtına’daki gençlik aşısı yeni sezon öncesinde de devam etti. Rodallega (33), Olcay Şahan (32) ve İbanez (30) gibi isimlerle yollarını ayıran Bordo-Mavili ekip, Obi Mikel gibi tecrübeli bir ismin transferi ile büyük ses getirdi. Trabzonspor, Obi Mikel’in haricinde ise transferde yıldızlardan çok genç isimlere yöneldi ve geleceğin kadrosunu oluşturdu. Fıratcan Üzüm (20), Yusuf Sarı (20), Atakan Gündüz (18), Salih Kavrazlı (17), Taha Tunç (18), Doğan Erdoğan (22), Ahmet Canbaz (21) ve Nemanja Andjusic’i (22) renklerine bağlayan Karadeniz temsilcisi, böylece yaş ortalamasını da 23.3’e düşürdü.

Hedef şampiyonluk!

İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere 5 büyük ligde de bu yaş ortalamasının altında bir takım bulunmuyor. Yalnızca Avrupa’nın en genç ligi olan Hollanda’da Fortuna Sittard (22.2), Groningen (22.4) ve Heerenven (23.1), bu alanda Fırtına’nın önünde olan takımlar. Ancak bu takımların hiçbiri, Trabzonspor gibi hem kendi ülkesinde hem de Avrupa Kupaları’nda herhangi bir hedef peşinde koşmuyor. Geçen sezonun karnesine bakarsak; Hollanda Eredivisie Ligi’ni Sittard 15., Heerenven 11. ve Groningen de 8. sırada tamamlayarak, Avrupa bileti alamadı. Hedeflerine gençlerle yürüyen Trabzonspor ise geçen sezonu 4. bitirdi ve 4 yıl sonra Avrupa’ya gitmeye hak kazandı. Avrupa’nın en genç takımı olan Bordo-Mavililer, bu sezon ise gözünü zirveye dikti ve hedefini ligde şampiyonluk olarak belirledi.

En yaşlısı Pereira en genci Kağan

Takımdaki en yaşlı isim Portekizli sağ bek Joao Pereira (35) olurken, en genç oyuncu ise 16 yaşındaki Kağan Moradaoğlu oldu. Pereira (35), Sosa (34) ve Mikel (32) gibi tecrübeli isimler, genç oyunculara yeni sezonda yol gösterecek. Yönetim ve teknik heyet de takım içerisindeki bu dengeden bir hayli memnun. Gençler, enerjileri ile tecrübeliler ise deneyimleri ile Trabzonspor’a katkı sağlamaya çalışacak.

Tek rakibi Leipzig!

İngiltere, İsğanya,Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere 5 büyük ligde mücadele eden takımların yaş ortalamalarını değerlendirdik. Buna göre Avrupa’nın en yaşlı takımı Burnley (29.4) oldu. Fırtına’yı ise Alman temsilcisi Leipzig (23.4) takip etti.



