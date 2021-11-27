Avrupa'nın en özel golf destinasyonlarından biri olan Belek'teki Regnum Carya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvaya 256 golfçü katılacak. 28 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada dünyanın birçok yerinden golf tutkunları bir araya gelecek. Turnuvanın şampiyonuna sürpriz ödüller verilecek. Avrupa'nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve Türkiye'nin ilk golf kulübü National Golf Club'ta gerçekleşecek turnuvada sporculara golf tutkunları da eşlik edecek.