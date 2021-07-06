EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı'nın sergilediği başarılı performans büyük dikkat çekerken bunun en büyük pay sahiplerinden 21 yaşındaki Mikkel Damsgaard da transferin gözdesi haline geldi. Sampdoria forması giyen yıldız oyuncu için Avrupa'nın birçok önemli ekibi devreye girmiş durumda.

Sport'un haberine göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Damsgaard transferini bitirmek istese de oldukça zorlu rakiplerle karşı karşıya. Genç Danimarkalı ile Inter, Juventus ve Tottenham'ın da ilgilendikleri aktarılmakta.

Sampdoria, geçtiğimiz sezonun başında Damsgaard'ı 6.75 milyon Euro karşılığında Nordsjaelland'dan transfer ederken EURO 2020 performansının da etkisiyle 21 yaşındaki oyuncu için şimdi 40 milyon Euro'luk bir bonservis talep ediyor.