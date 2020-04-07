La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, kiralık olarak Rangers forması giyen Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor.

Henüz 18 yaşında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olan ama beklentileri karşılayamayarak takımdan ayrılan Ianis Hagi, özellikle Gerrard yönetimindeki Rangers'ta parlamayı başardı.

Bonservisi Genk'te olan Gheorghe Hagi'nin oğlu, özellikle Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında takımı 2-0 gerideyken attığı 2 gol ile 3-2'lik galibiyeti getirerek dikkatleri tam anlamıyla çekmeyi başarmıştı.

Lazio'nun yanı sıra Tottenham Menajeri Jose Mourinho ve Manchester City'nin futbol direktörü Txiki Begiristain'ın da genç yıldızı izledikleri belirtiliyor.