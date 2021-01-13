Bu sezon 1. Lig'de çıktığı 16 maçta 9 gol kaydeden genç yetenek, Chelsea, Arsenel ve Salzburg'un radarında. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, "Ali Akman, Bursaspor'da kalmayı düşünmüyor ve kulübü 4 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istiyor. Chelsea ve Arsenal scout ekipleri, Ali Akman'ı uzun süredir takip ediyor ancak bu transfer süreci iki kulübün sandığı kadar kolay olmayacak. Çünkü genç futbolcunun peşinde transfer piyasasında etkin olan Alman ve Fransız kulüpleri de var" ifadelerine yer verildi.