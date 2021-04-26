Avrupa’nın 5 büyük liginde son durum

İngiltere’de Manchester City, İspanya’da Atletico Madrid, İtalya’da Inter, Almanya’da Bayern Münih, Fransa’da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liderlik koltuğunda oturan Manchester City, deplasmanda Aston Villa’yı 2-1 yendi. Manchester United, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City ise ağırladığı West Bromwich Albion’ı 3-0 mağlup etti.

Premier Lig’in 33. haftasında puanını 77’ye yükselten Manchester City, son 5 haftaya en yakın takipçisinin 10 puan önünde girdi. City’yi, 67 puanlı Manchester United ve 59 puana sahip Leicester City (bir maçı eksik) izledi.

La Liga

Şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, Athletic Bilbao deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı ve son 5 haftada 3. puan kaybını yaşadı.

Konuk ettiği Real Betis ile 0-0 berabere kalan Real Madrid de şampiyonluk yolunda önemli yara aldı.

Barcelona, deplasmanda Villarreal’i, Sevilla da evinde Granada’yı 2-1 yenerek rakiplerinin puan kayıplarını değerlendirdi.

La Liga’nın 33. haftası sonunda 73 puanı bulunan Atletico Madrid’i, Real Madrid 2, Barcelona (bir maçı eksik) 2 ve Sevilla 3 puan geriden takip etti.

Serie A

Inter, ağırladığı Hellas Verona’yı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Evinde oynadığı Bologna maçını 5-0 kazanan Atalanta, maç eksiği bulunan Milan’ın önünde 2. sıraya yerleşti.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, Fiorentina deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü.

Torino-Napoli ve Lazio-Milan maçlarıyla tamamlanacak Serie A’nın 33. haftasını 79 puanla geçen Inter’i, 68 puanla Atalanta, 66’şar puanla Milan ve Juventus izledi.

Bundesliga

Lider Bayern Münih, 31. haftada konuk olduğu Mainz 05’e 2-1 yenildi. Puan kaybını fırsat bilen Leipzig, sahasında Stuttgart’ı 2-0 yenerek şampiyonluk ihtimalini sürdürdü.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde ise Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg’u 2-0 mağlup etti.

71 puana sahip son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, son 3 haftaya rakiplerinin 7 puan önünde girdi. Bayern’i, 64 puanlı Leipzig ve 57 puanı bulunan Wolfsburg takip etti.

Ligue 1

Zirve mücadelesi veren ekipler, 34. haftayı 3’er puanla geçti. Puan tablosunun ilk sırasındaki Lille, Burak Yılmaz’ın 2 gol attığı Olympique Lyon deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.

Paris Saint-Germain (PSG), Metz’i 3-1, Monaco ise Angers’i 1-0 mağlup etti.

Ligue 1’in bitimine 4 hafta kala puanını 73’e çıkaran Lille, liderliğini sürdürdü. PSG 72 ve Monaco 71 puanla Lille’in arkasında yer aldı.

ANKARA (AA)