Süper Lig’in 34. ve son hafta karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Süper Lig’in 33. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a deplasmanda yenilerek ligde kalma umutlarını azaltan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'ya evinde 1-0 kaybetti ve küme düştü. Ligin ikinci yarısında oynadığı 17 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılar, geçen haftalarda kümede kalma adına eline geçen fırsatları rakiplerine vermişti. Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig’de geride kalan 3 sezonda önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

32 puanla 16'ncı olarak Süper Lig'e veda etti. Gaziantep Futbol Kulübü ise 46 puanla sezonu 8'inci sırada tamamladı.

17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexandru'nun çektiği şut auta çıktı.

31'inci dakikada ev sahibi takımda Gökhan Töre ile gelişen atakta topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

45'inci dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye'nin kale önüne yaptığı ortada topu kaleci Haydar son anda ağlara gitmekten kurtardı.

63'üncü dakikada ceza sahası dışından Mison'un kullandığı serbes vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

67'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vidar Kjartansson, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

80'inci dakikada ceza sahası içerisinde Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Umut, vuruşunu yaptı, topun filelerle buluştuğu pozisyonu Hakem Arda Kardeşler ofsayt kararı verdi.

Karşılaşma, konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Böylelikle Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Esat Sancakta, Alpaslan Dedeş

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Gökhan, Murat, Umut, Ahmed (Dk.68 Donald), Hadebe, Fofana (Dk.59 Erkan), Kjartansson, Mina, Hafes, Youssuf (Dk.89 Yiğithan)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Haydar - Mison (Dk.78 Kubilay), Toşca, Jefferson (Dk.46 Furkan), Güray (Dk.46 Kenan), Morais, Muhammet (Dk.70 Muğdat), Pawel, Carreira, Alexandru (Dk.90+1 Mehmet), Armel

GOL: Dk.63 Mison (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Hafes (Yeni Malatyaspor)