Türkiye’de ve dünyada 30 milyon kişi tarafından oynanan MMOFPS türü sevilen yerli oyun Zula, Avrupalı oyun severleri “Zula Europe Masters” Turnuvası’nda bir araya getiriyor.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden toplam 16 takımın mücadele edeceği turnuvada eşleşmeler, 1 Ekim Cuma günü duyurulacak.

2 milyon Zula Altını için mücadele edecekler

“Zula Europe Masters”, 2-3 Ekim tarihlerinde hafta sonu boyunca online olarak devam edecek. Turnuva’ya katılacak Avrupa bölgesindeki Zula severler, toplam 2 milyon Zula Altını ödül havuzundan en büyük payı almak ve şampiyon olmak için mücadele edecek.

Final maçı dahil tüm maçlar BO3 şeklinde oynanacak

Turnuvada her bir takım 5’er oyuncudan oluşacak ve final maçı dahil bütün maçlar BO3 (Best of 3) şeklinde ve Sabotaj Modunda oynanacak. Takımlar, “Mülteci Kampı”, “Favela”, “Safranbolu”, “Düğün Salonu”, “Çin Bahçeleri”, “Kale” ve “Mardin” olmak üzere 7 haritada rekabet edecek.

Ödül Dağılımı

1. Takım: 1.000.000 ZA

2. Takım: 500.000 ZA

3. Takım: 250.000 ZA

4. Takım: 250.000 ZA

Dünyada 100 ülkede 11 farklı dilde oynanıyor

Zula’nın global bir oyun haline gelme süreci 2016 yılından bu yana devam ediyor ve Brezilya, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika’da yerel yayıncılar aracılığıyla oyuncularıyla buluşuyor. Türkiye’nin en sevilen yerli yapım MMOFPS türü yerli oyunu olan Zula, dünyada yaklaşık 100 ülkede, 11 farklı dil seçeneğiyle, 30 milyondan fazla oyuncusu bulunuyor.

Önemli özelliklerinden biri Türk kültüründen öğeler barındırmak olan Zula, hem ülke içindeki hem de yurt dışındaki Zula oyuncularına Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyor. Zula’nın oyun içindeki haritalarının bir kısmını Kız Kulesi, Nemrut Dağı, Safranbolu evleri, son haritamız Mardin gibi hem iç turizmde hem dış turizmde Türkiye’nin çok önemli noktaları oluşturuyor.

Her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube’a yüklenen Zula’nın bu içerikleri de, ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor. Oyun, www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.