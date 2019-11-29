Avrupa Kupaları’na katılacak takım sayısını ve ekiplerin dahil olacağı turu belirleyen ülke puanı sıralaması, bu sezon bizim açımızdan sıkıntılı geçiyor. Yeni Malatya, Avrupa Ligi’ne gruplara kalamadan veda etti. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray hayal kırıklığı yarattı. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ilk 4 maçta sıfır çekerken, Trabzonspor da 1 puan alabildi. En büyük katkı, 7 puanlı Başakşehir’den geldi. Ülke puanı açısından bu hafta son derece önemliydi. Galatasaray, Club Brugge ile son dakikada yediği golle berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı. Dün ise Avrupa Ligi’nde Trabzonspor ve Başakşehir, sahalarında aldıkları mağlubiyetlerle haftayı boş geçti.

Salzburg kazandı

En büyük katkı Beşiktaş’tan geldi. Kara Kartal, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak 400 puanı hanemize yazdırdı. Böylelikle haftayı 600 puanla kapattık. Takipçimiz Avusturya’nın ekiplerinden Salzburg, Şampiyonlar Ligi’nde Genk’i 4-1 mağlup ederken, Başakşehir’in grubundaki Wolfsberger, Gladbach deplasmanında kaybetti. Not: Gazetemiz baskıya girdiğinde Avrupa Ligi’nde 23.00’te başlayan maçlar tamamlanmamıştı.