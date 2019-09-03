Avrupa’da son gün telaşı

Yaz transfer dönemi birçok ülkede dün gece bitti. Ancak son gün telaşı sadece bizim ülkemizde yaşanmadı. Avrupa’nın birçok ön plana çıkan liginde son saatlerde flaş transferlerin altına imza atıldı.

En dikkat çeken isim ise İngiltere’de Arsenal forması giyen Henrikh Mkhitaryan oldu. İmzayı atmadan 18 saat önce Tottenham karşısına çıkan Ermeni futbolcu, İtalya’dan Roma’nın yolunu tuttu. West Ham United’ın tecrübeli golcüsü Chicharito ise İspanyol ekibi Sevilla’ya gitti.

Son sezon için özel seçim

Tottenham forması giyen golcü Fernando Llorente ise Napoli’ye imzayı attı. İtalyan ekibine hayranlığıyla bilinen 34 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda futbolu bırakabileceği konuşuluyor. Ayrıca Manchester United’da bir türlü isteneni vermeyen sağ bek Matteo Darmian ise Parma ile anlaştı. Öte yandan Barcelona’dan Rafinha da Celta Vigo ile imzaladı.