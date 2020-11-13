Çok sayıda ülkede karantina başta olmak üzere çeşitli tedbirlerle salgınla mücadele edilmeye çalışılırken, yeni alınan önlemlerin verilere yansımasının zaman alacağı uyarıları yapılıyor. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının tırmanışa geçtiği Avrupa'da, sağlık sistemleri üzerindeki baskı, kış aylarının "zor geçeceği" endişelerini artırıyor.

İtalya'da salgının ikinci dalgası son bir ayda çok hızlı ilerledi

Avrupa’da salgının ilk dalgasından en ciddi etkilenen ülkelerden olan İtalya, diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha geç girdiği ikinci dalganın etkilerini ciddi şekilde hissetmeye başladı.

Salgının ülkede başladığı şubat ayından 12 Ekim’e kadar toplamda 359 bin 569 kişiye Kovid-19 bulaşırken, son bir ayda vaka sayısı hızla arttı.

Vaka sayısı, 12 Ekim-12 Kasım döneminde 706 bin 832 artarak, ülkede toplamda 1 milyon 66 bin 401 kişide Kovid-19 görüldü.