Geçen sezonu UEFA Ülke Sıralaması’nda 11. tamamladığımız için 2020-21 Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi’ne direkt gitmesi için bu sezonki Şampiyonlar Ligi sahibinin, ülkesinde Kupa 1 vizesini alması gerekiyor. Çünkü kurallar gereği şampiyonun iki biletinden biri, ülke sıralamasında 11. olan ülkenin takımına veriliyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşmez ise bu sezon sonunda Süper Lig’in sahibi olacak takımımız, 2021-22 sezonunda gruplara kalmak için Play-Off oynayacak. Ancak bu sezonun daha başında Avrupa’dan iki takımımız; Alanyaspor ve Beşiktaş’ın erken vedası, 2021-22 sezonu için elimizdeki bu şansı tutmak anlamında işleri daha da zorlaştırdı.

Ön eleme tehlikesi

Ülke sıralamasında sezona, 30.125 puanlı 10. Avusturya’nın ardından 11. sırada başladık ve şu an 28.800 puandayız. Hemen arkamızda 28.125 ile İskoçya 12., 28.100’le de Ukrayna 13. sırada. Eğer bu sezon sonunda İskoçya ya da Ukrayna’ya geçilirsek ve sezonu da 11. sıranın dışında tamamlarsak, o zaman 2020-21 Süper Lig şampiyonumuz, 2021-22 Devler Ligi’ne katılmak için kesin olarak ön eleme (Play-Off turu) oynamak zorunda kalacak. 5 takımla Avrupa’da sezonu açan Türkiye’nin şu an itibarıylae 3 (Başakşehir, Sivas ve Galatasaray), İskoçya’nın 2 (Glasgow Rangers ve Celtic) ve Ukrayna’nın da 3 takımı (Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ve Zorya) UEFA organizasyonlarında yoluna devam ediyor.

Diğer tehlike Ukrayna

Sadece 675 puan gerimizdeki İskoçya’nın Rangers takımı, Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için temsilcimiz Galatasaray’la karşılaşacak. Kaybeden taraf, Avrupa macerasına nokta koyacak. Burada Rangers’ı elememiz, İskoçya’yı yanımızdan uzaklaştırmak adına kritik olacak. Diğer taraftan bir başka tehlike, 700 puan gerimizdeki Ukrayna. Direkt Devler Ligi’nde gruplara kalacak Ukrayna’nın şampiyonu Shakhtar’ın yanı sıra Play-Off ilk maçında deplasmanda Gent’i 2-1 yenen ve gelecek hafta evindeki rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan Dinamo Kiev’in de, Kupa 1’de gruplara kalma şansı çok yüksek. Bu gerçekleşirse, Kiev’in alacağı bonuslar, ülke puanına da yansıyacak. Yani işin özeti, Türk futbolunu UEFA Ülke Sıralaması’nda bu kez çok daha zor bir sezon bekliyor.

Eleme varsa elenmek yok!

Fatih Terim’in Avrupa kupalarındaki ön eleme performansı göz kamaştırıyor. Tecrübeli hoca, bundan önce Galatasaray’ın başında çıktığı 10 ön eleme maçında da kazandı; şimdi de Glasgow Rangers bekleniyor. Aslan, İskoç ekibini 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacakları maçta devirip Kupa 2’de gruplara katılmak istiyor.

Çağrı Davran