Futbolda yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken KPMG Football Benchmark ekibi, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en fazla yükselten 10 oyuncuyu analiz etti. Piyasa değerini en fazlz yükselten 10 oyuncu arasında iki oyuncu yaz döneminde yeni bir takıma imza atmazken, diğer futbolcular başka kulüplere transfer oldu. Piyasa değerini en çok yükselten oyuncu ise Lille'den Arsenal'e giden Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı.

Haller-Abraham’dan 20 milyonluk artış

Listenin ikinci sırasında ise Chelsea’de harika bir sezon başlangıcı yapan Tammy Abraham ve Franfurt’tan West Ham United’a imza atan Sebastian Haller yer aldı. İki oyuncu da değerine 20 milyon euro eklerken, Sebastian Haller’in değeri 50, Tomas Abraham’ın ise 43 milyon euroya çıktı. Listenin üçüncü sırasında ise Sassuolo’dan Juventus’a imza atan milli oyuncu Merih Demiral yer aldı. Piyasa değerine 19 milyon euro daha ekleyen Merih’in bonservisi 35 milyon euroya yükseldi.

Griezmann’ın değeri 131 milyon euro

İlk 10 oyuncu arasında bonservis en yüksek isim ise Antonio Griezmann… Atletico Madrid’ten Barcelona’ya transfer olan Griezmann'ın bonservis değeri 17 milyon euroluk artışla 131 milyon euroya çıktı. Yaz döneminde transfer yapmayıp Manchester United’taki kariyeriye devam eden David de Gea ise 19 milyonluk değer artışıyla piyasa değerini 70 milyon euroya yükseltti.

Her sezon değerini daha da arttıracak

Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Futbol endüstrisi artık çok büyük bir ekonomi haline geldi. Milyon euroluk transferler olurken, tüm kulüpler genç oyunculara yatırım yapmaya başladı. İlk 10 oyuncu arasında 30 yaş üstü oyuncu olmaması da bunun en büyük göstergesidir. Üçüncü sırada yer alan milli oyuncu Merih Demiral’in değerini her sezon daha da artıracağını düşünüyorum'' dedi.

1- Nicolas Pepe - (Arsenal)

Değeri 24 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 75 milyon Euro

2- Tammy Abraham (Chelsea)

Değeri 20 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 43 milyon Euro

3- Sebastien Haller (West Ham United)

Değeri 19 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 35 milyon Euro

4- Merih Demiral (Juventus)

Değeri 19 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 35 milyon Euro

5- De Gea (M.United)

Değeri 19 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 70 milyon Euro

6- Maguire (M.United)

Değeri 19 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 69 milyon Euro

7- Moussa Kean (Everton)

Değeri 17 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 41 milyon Euro

8- Griezmann (Barcelona)

Değeri 17 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 131 milyon Euro

9 - Mario Hermoso (Atletico Madrid)

Değeri 16 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 37 milyon Euro

10 - Ismaila Sarr (Watford)

Değeri 16 milyon Euro arttı - Yeni değeri: 45 milyon Euro







