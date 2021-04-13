Futbolda tarihi bir yaz dönemi bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen ve 11 Haziran 2021 ile 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası bekleniyor. Ancak İngiliz basını farklı bir konuya değindi. Transfer döneminde birbirinden ünlü yıldızların ses getirecek transferler yapacakları iddia edildi.

Erling Haaland, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Mohamed Salah’ın yeni rekorlarla yeni imzalar atmasının beklendiği kaydedildi. İlk olarak Erling Haaland’ın Dortmund’la vedalaşarak rotasını El Clasico’ya yani ya Barcelona’ya ya da Real Madrid’e çevireceği ve en az 150 milyon euroluk bir harcama olacağı bildirildi.

Ardından Lionel Messi’nin Barcelona ile bitecek sözleşmesinin beklendiği vurgulanırken, Arjantinli ismin ya Katalan ekibinde kalarak efsaneleşeceği ya da Manchester City hamlesinin yeniden masaya geleceği aktarıldı.

Üçüncü flaş gelişmenin Kylian Mbappe ile yaşanabileceği, PSG’de oynayan 22 yaşındaki Fransız yıldızın Real Madrid’in hayallerini süslediği dile getirildi.

PSG’nin de Mbappe’nin ayrılması halinde Liverpool’da forma giyen Salah’la bu boşluğu doldurmayı planlayacağı ifade edildi. Son olarak da Juventus’un yüksek maaşı sebebiyle Ronaldo ile vedalaşmayı düşündüğü, bu ihtimalin olması halinde Portekizli futbolcu için eski kulübü Manchester United’ın sırada beklediği savunuldu.

Baş döndüren trafik

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa futbolundaki transfer ihtimalleriyle ortaya baş döndüren bir rota ve liste çıktı:

Erling Haaland: Dortmund-R.Madrid/Barcelona

Kylian Mbappe: PSG-Real Madrid

Mohamed Salah: Liverpool-PSG

Cristiano Ronado: Juventus-Manchester United

Euro 2020’de aşı

UEFA Sağlık Komisyonu, bu yaz oynanacak olan EURO 2020 için sağlık protokolü hazırlıyor. İtalyan basınının haberine göre; protokol, turnuvada yer alacak tüm futbolcuların aşılanmasını zorunlu kılacak. UEFA’nın planına göre 24 takımdan 25’er futbolcuyla toplamda 600 kişi aşı olacak. Teknik heyet ve idari görevlilerin de aşıya tabi tutulacağı kaydedildi.