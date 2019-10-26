Kara Kartal, önceki akşam Braga’ya 2-1’lik skorla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi’nde puanla tanışamamıştı. Siyah-Beyazlılar gibi Avrupa’da yarışan Trabzonspor da Kupa 2’de önceki gün Krasnodar’a 2-0 kaybetmişti. Kupa 2’deki bir diğer temsilcimiz Başakşehir, Wolfsberger’i 1-0 yenip Avrupa kupalarında bu sezon ülkemize ilk galibiyeti yaşatmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde yarışan Galatasaray da A Grubu 3. mücadelesinde Real Madrid’e 1-0 yenilmişti. Avrupa arenasında yarışan 4 takımımızın toplamda 12 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilmesi, ülke puanı sıralamasında Türkiye’yı sıkıntıya soktu.

Ukrayna’nın puanı 32 bin 500

Avrupa’daki son maçların ardından ülke puanında 31 bin 400 puanla 11. sırada bulunan Türkiye, 32 bin 500 puanla 10’uncu konumda bulunan Ukrayna’nın bir basamak gerisinde bulunuyor. Ülkemizin ardından 30 bin 125 puanla Avusturya 12. sırada yer alıyor. Eğer bu sezon sonunda ilk 10’un içinde kalamazsak, Süper Lig şampiyonumuz iki sezon sonra Devler Ligi’nde gruplara kalmak için ön eleme oynayabilir.

İşte son puan durumu

1) İspanya 90.855

2) İngiltere 79.605

3) Almanya 62.355

4) İtalya 61.225

5) Fransa 52.415

6) Portekiz 44.849

7) Rusya 43.883

8) Belçika 35.550

9) Hollanda 33.350

10) Ukrayna 32.500

11) TÜRKİYE 31.400

12) Avusturya 30.125