THY Euroleague’nde ilk yarının bitimine 4 hafta kala, zirveye oynayan temsilcilerimizden; Anadolu Efes ile Fenerbahçe zorlu fikstüre girdi. Üst sıraları değiştirecek mücadelede coach Ergin Ataman’lı Anadolu Efes, son şampiyon Real Madrid’i ağırlayacak.

Olympiakos ve lider durumda bulunan CSKA karşısında art arda fire veren İspanyol temsilcisi, 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak adına sahaya çıkacak. Lacivert- Beyazlılar, Real Madrid’le Euroleague’de oynadıkları 26 maçtan 6’sını kazanmayı başardı. Öte yandan Euroleague’de son 3 maçı kaçıran Llull İstanbul’a getirildi

PAO’yu deplasmanda 10 maçta 2 kez yendik

Son iki maçında İsrail (Maccabi) ile İspanya (Barcelona) deplasmanlarından galip dönen Fenerbahçe bu kez Yunanistan’da Panathinaikos’un konuğu olacak. Euroleague tarihinde PAO’yla 19 kez karşılaşan Kanarya aldığı 9 galibiyetten 8’ini coach Obradovic döneminde kazandı. Kanarya ayrıca Yunan ekibiyle bugüne kadar dış sahada oynanan 10 maçtan 2’sini 2017’deki Play-Off serisinde elde etti. Bu arada Sarı-Lacivertliler’in kadrosunda; sakatlıkları süren Melih ile Ahmet yer almazken, Sloukas ile Guduric ise Yunanistan’a getirildi.